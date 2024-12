L’invito "L’acropoli scoppia di eventi . Shopping e sorprese per tutta la famiglia"

La magica atmosfera del Natale continua a respirarsi nel centro storico. Colpo d’occhio suggestivo grazie ai mercatini in corso Vannucci, piazza della Repubblica e via Mazzini fino al 6 gennaio con oltre 50 stand. Negli chalet di legno faranno bella mostra prodotti di artigianato nazionale e internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi a tema e giocattoli, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Novità assoluta del 2024 è la pista di pattinaggio sul ghiaccio lunga 50 metri tra piazza della Repubblica e corso Vannucci. Questi gli orari di apertura: feriali 10-24, festivi e prefestivi 10-1. E’, invece, piazza Matteotti l’oasi per famiglie e bambini. Qui, oltre al carosello e al trenino, c’è anche la Casa di Babbo Natale dove poter scattare una foto e inviare la propria letterina (sabato domenica e martedì 24 dicembre 10.30-12.30 e 15.30-19).

Alla Loggia del Lanari c’è l’esposizione del Museo del Giocattolo Antico con in mostra i giocattoli di diverse epoche e che spazia dalle bambole alle marionette, dal mondo della campagna a quello della fantascienza con robot e astronavi (tutti i giorni 15.30-19.30). Non manca la musica con artisti di vario genere che in questi giorni di festa suonno con delle performance live per le vie del centro storico.