L’invasione delle moto Centauri e solidarietà

Come ogni ultima domenica di agosto, l’associazione “Motoincontro Fabio Celaia“ ricorda il triste destino di Fabio, scomparso a 25 anni in sella alla sua moto Yahama R6, in un incidente stradale nei pressi di San Venanzo il 7 agosto del 2011. Anche quest’anno il padre, Eros, istruttore di moto per adolescenti e adulti, ha voluto ricordare il figlio e la sua grande passione per le due ruote organizzando una splendida esposizione di moto storiche al Quasar Village a Corciano.

Il programma: l’associazione, che si occupa da oltre 10 anni di educazione e sicurezza stradale, darà il via alla partenza oggi da piazza IV Novembre, nel cuore del centro storico di Perugia. I centauri partiranno per un giro turistico e faranno tappa al Quasar Village, alle 10.30, per un evento speciale con aperitivo e giochi a premi. Durante tutta la settimana che ha preceduto l’ evento il Quasar Village ha ospitato una grande esposizione di moto d’epoca, da cross, da enduro e da gara, alcune della quali hanno partecipato e vinto campionati mondiali di superbike. Inoltre, il motoraduno quest’anno si arricchisce della presenza della Federazione italiana associazioni donatori di sangue (Fidas) Umbria con l’iniziativa ‘Metti in moto il dono’. Il progetto nazionale, alla terza edizione, coinvolge decine di associazioni che uniscono la passione per le due ruote alla promozione della sicurezza sulla strada e al gesto profondamente solidale che è la donazione di sangue. L’estate, infatti, purtroppo le donazioni calano con ripercussioni che possono arrivare a causare delle vere e proprie emergenze di carenza sangue. I motociclisti, quindi, si fanno portatori di questo messaggio invitando a donare il sangue.