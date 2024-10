L’intitolazione della Nord. Targa dedicata a Mimmo: "Un tributo doveroso"

"L’amministrazione comunale ritiene che la proposta di cointitolare la Curva Nord dello stadio Curi a Domenico “Mimmo” Pucciarini, rappresenti un tributo doveroso a una figura che ha segnato la storia del tifo perugino. E per tale motivo si impegnerà a sostenere questa importante iniziativa che celebra la memoria di un grande protagonista del tifo perugino e il legame indissolubile tra la città e il suo amato Perugia Calcio". La sindaca Vittoria Ferdinandi e l’intera Giunta assumono una posizione ufficiale rispetto all’iniziativa dei tifosi della Curva Nord che domani alle 11.30 inaugureranno una targa in memoria di uno dei tifosi storici della squadra biancorossa, Mimmo appunto, "il capo degli ultras". Palazzo dei Priori, infatti, ha ricevuto una richiesta di co-intitolazione della Curva Nord a Domenico Pucciarini, "figura storica e coordinatore dei tifosi", scomparso lo scorso 1 gennaio 2024. Istanza - precisa la nota - pervenuta di recente dai gruppi organizzati della Curva tra cui Armata Rossa, Brigata Ultrà, Ingrifati e Nucleo XX Giugno. Nella richiesta, è stato sottolineato come Mimmo Pucciarini abbia saputo unire l’anima popolare del cittadino con quella del tifoso, avvicinando le persone al tifo e il tifo alle persone, diffondendo uno spirito di unione che ha rappresentato la città prima ancora della squadra di calcio. La domanda continua evidenziando come Mimmo Pucciarini sia stato un punto di riferimento per oltre cinquant’anni - conclude il Comune -, dedicandosi con passione al sostegno della tifoseria e della squadra, contribuendo a creare un legame profondo tra il Perugia Calcio e la comunità". Dal punto di vista formale servirà poi un ’atto’ amministrativo per la cointitolazione di quel settore dello stadio, già intitolato allo storico presidente Spartaco Ghini. E l’amministrazione ha intenzione di condividere in Consiglio comunale, insieme alla minoranza, questa istanza. Nel frattempo la Brigata Ultrà, storico gruppo del tifo biancorosso, concorda sull’iniziativa annunciata dagli altri gruppi: "Siamo da sempre favorevoli a intitolare la nostra curva a Mimmo, una figura indelebile della Nord, che ha dedicato la sua vita al Grifo, dentro e fuori lo stadio. Una persona con cui abbiamo condiviso chilometri in Italia e in Europa. E anche per questo invitiamo tutti tifosi a partecipare all’inaugurazione della targa in suo nome".