"L’inflazione può creare più ricchezza per tutti"

Come è nata l’ondata inflattiva, in atto ormai da oltre un anno, e quindi i motivi che l’hanno causata, ma anche le possibili soluzioni per contrastarla, e non solo da parte dei grandi decisori politici ma anche a livello locale e come cittadini sono stati i temi toccati durante un convegno organizzato dalla sede Rai Umbria, in collaborazione con la Regione. Con "Come contrastare l’inflazione", titolo dell’incontro che si è svolto nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, un confronto tra economisti, rappresentanti delle istituzioni, categorie economiche e sociali. "L’inflazione - ha sottolineato Nicola Piepoli, fondatore di uno degli istituti di sondaggi più celebri in Italia - agisce a nostro sfavore ingigantendosi, perché la natura degli uomini è invidiosa, come diceva negli anni ‘50 il futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi, secondo il quale l’inflazione si regge molto sull’invidia reciproca, invece che sul sostegno. Dunque, è nostro compito sfruttare a nostro favore l’inflazione, trasformando il tema da negativo in positivo, attraverso tecniche che producono ricchezza per tutti".