Linee telefoniche “out“ a Scheggia. Intervengono i volontari del Sasu

Super lavoro in questi giorni per il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. I volontari del Sasu sono stati allertati la vigilia di Natale per il recupero di un disperso sul Monte Subasio: l’escursionista, poco prima dell’arrivo delle squadre, è riuscito a ritrovare il sentiero autonomamente. Sono stati soccorsi anche due automobilisti bloccati dalla neve a Pian delle Macinare sul Monte Cucco (comune di Costacciaro) “recuperati“ dai vigili del fuoco. Stesso intervento anche a San Pellegrino di Norcia. Ieri i volontari del Sasu, su richiesta del Comune di Scheggia, sono intervenuti per garantire il ripristino delle linee telefoniche nella frazione di Isola Fossara. E, a Collicecello di Amelia, sempre ieri, alle 12.30 una squadra del Soccorso alpino è stata attivata per aiutare un ciclista infortunato in un’area impervia. È intervenuto l’elisoccorso 118 Nibbio 01 con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico. Prestate le prime cure, il ciclista è stato stabilizzato e recuperato con il verricello dall’elicottero, per essere poi elitrasportato presso l’ospedale di Terni.