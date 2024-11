L’indagine e i retroscena

TERNI “Il caso Paglia. La storia del complotto che terremotò Terni” è il libro dei giornalisti Claudio Lattanzi e Andrea Giuli (Intermedia Edizioni) che sarà presentato l’11 dicembre alle 17 in Biblioteca. "Arriva in libreria l’inchiesta giornalistica sulla

clamorosa vicenda che vide per la prima volta nella storia un vescovo indagato per

associazione a delinquere – sottolinea Intermedia –. Il terremoto che scosse Terni ricostruito attraverso

documenti e testimonianze.

Tra il 2012 e il 2013 la seconda città dell’Umbria, la città dell’acciaio e di San

Valentino, fu scossa da un caso mediatico e giudiziario che coinvolse soprattutto

l’allora vescovo di Terni, Vincenzo Paglia, alcuni suoi più stretti collaboratori e una

parte degli ambienti della Terni “bene” e delle professioni". L’inchiesta si dissolse come neve al sole per il vescovo e gli altri coinvolti. Come scrive nella sua introduzione Piero Sansonetti, direttore dell’Unità, "Terni si stava allora proponendo come una delle città italiane emergenti. E’ tornata indietro, ha pagato".

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Annalisa Angelici (La Nazione), alla presenza degli autori del libro, dello stesso Sansonetti e di Paolo Raffaelli, giornalista, all’epoca sindaco di Terni.