"L’inceneritore non sarà riavviato"

TERNI "L’impianto d’incenerimento ex Printer non riaprirà", così l’assessore comunale all’ambiente Mascia Aniello. "A seguito di interlocuzioni avviate sin dall’estate scorsa con Regione Umbria, Arpa e Asl, dopo il confronto ufficiale avvenuto in Comune, ribadiamo - spiega Aniello - quanto già espresso pubblicamente sia alcuni mesi fa che sabato scorso: nessun allarme. L’impianto di incenerimento ex Printer non può essere riavviato: ben diversamente dai comportamenti assunti dalle Giunte locali precedenti, l’esecutivo a guida Bandecchi, conformemente alla ferrea volontà di tutelare la salute pubblica, ha avversato e avverserà ancora, con tutti i mezzi a disposizione, ogni attività contra legem di qualsiasi impianto ad alto impatto, segnalandola alle relative autorità per i più opportuni provvedimenti".

Intanto Europa Verde Umbria annuncia un esposto in Procura sulla vicenda: "Oggi abbiamo presentato questo esposto sia alla Procura che ai carabinieri del Noe chiedendo un riesame autorizzativo dell’Aia per l’inceneritore di Terni Biomassa a Maratta: crediamo che l’inceneritore debba trovare una volta per tutte la sua collocazione e non possa essere riacceso. Non bastano le rassicurazioni generiche dell’assessora Aniello quando il sindaco Bandecchi ha affermato che gli inceneritori sono utili per creare energia. Quindi non ci convince che l’inceneritore non venga rimesso in funzione".