Lidia, 92 anni, è sola . La visita dell’Arma

Lidia Marioli, 92 anni, un passato da artista nel mondo del teatro e del cinema con prestigiose collaborazioni anche con il grande Toto’, da sempre residente nel capoluogo altotiberino, vive da qualche anno senza nessun congiunto o parente con cui potersi ritrovare. A farle la sorpresa ci pensano i Carabinieri: gli uomini dell’Arma, rappresentata dal comandante della Compagnia di Città di Castello, capitano, Massimiliano Croce, e dal comandante di stazione, il Luogotenente Fabrizio Capalti, hanno fatto visita alla signora Lidia, omaggiandola di un giradischi, nuovo ma in stile vintage, e tre dischi vinili contenenti canti di Natale e musica della tradizione classica italiana degli anni ’50 e ’60, fra cui una memorabile eduzione rivisitata di “Parlami d’amore Mariù” di Achille Togliani. Al termine della visita è stato fatto dono alla signora anche di una una copia del calendario di Frate Indovino (stampato a Città di Castello) e di un catalogo della 23esima edizione della mostra internazionale di Arte Presepiale in corso di svolgimento fino al 6 gennaio nella cripta inferiore del Duomo. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle politiche sociali, Benedetta Calagrteti a nome della giunta e della comunità tifernate hanno voluto esprimere profonda riconoscenza per la toccante iniziativa, affermando che "questo sarà un giorno che ricorderemo per sempre, grazie al bellissimo gesto spontaneo dei Carabinieri". Un bel momento trascorso tra sorrisi e abbracci insieme ai Carabinieri che hanno fatto riferimento ad un istituto, i servizi sociali del Comune, molto presente e attivo sul territorio tifernate.