Liceo delle scienze umane al “Salvatorelli-Moneta“

La Regione ha approvato l’attivazione del Liceo delle scienze umane all’Istituto Salvatorelli-Moneta a partire dal prossimo anno scolastico. Un arricchimento dell’offerta formativa che va a rafforzare il sistema di istruzione di secondo grado del polo scolastico di Marsciano e che inevitabilmente creerà concorrenza con l’analogo indirizzo presente nel liceo della vicina città di Jacopone. "È il momento di lavorare – sottolinea l’assessore Chiara Tomassoni – per trasformare le potenzialità della nuova offerta formativa in una concreta realtà di sviluppo sociale, economico e culturale per tutto il territorio della Media Valle del Tevere. Il Comune affiancherà l’Istituto e le famiglie nel lavoro necessario a far conoscere il valore formativo del nuovo corso e la sua connessione con i bisogni del territorio". "Esprimiamo soddisfazione per l’attivazione del nuovo indirizzo – commenta la Lega – un risultato che non è certo merito dell’attuale amministrazione comunale e nemmeno di chi da poco più di un mese governa la Regione". "Già all’inizio dell’anno scolastico 2023/24 – aggiunge – con la nuova dirigente dell’Istituto Salvatorelli-Moneta, la Giunta di Francesca Mele aveva affrontato il tema dell’ampliamento dell’offerta formativa per rendere più attrattivo l’Istituto marscianese. Diverse erano le opzioni al vaglio, sulla base dell’identità della scuola e delle peculiarità territoriali: liceo ad indirizzo biomedico, liceo sportivo, linguistico (vista la presenza dell’indirizzo Cambridge) e ovviamente umanistico".

