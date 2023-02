Libro e stand up comedy Alessandro Gori lancia Il festival dell’umorismo

Una giornata a Perugia tra racconti, confessioni e monologhi in compagnia di Alessandro Gori, detto lo Sgargabonzi (nella foto), scrittore, comico e fumettista: giovedì alle 18.30 sarà ospite della libreria Pop Up in piazza Birago per presentare il suo libro “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente“ (Rizzoli Lizard), raccolta di racconti con cui nel 2022 ha vinto il cinquantesimo Premio della Satira di Forte dei Marmi. Dialogheranno con lui il giornalista Michele Bellucci e Matteo Svolacchia, di Comìc Umbria. Sempre giovedì – ma alle 21.30 – Gori sarà protagonista del nuovo appuntamento della rassegna di stand up comedy “Comìc Club“, portando i suoi 10 monologhi sulla morte alla Biblioteca del Conte in via Alessi.

Il doppio incontro con Lo Sgargabonzi è la prima tappa di avvicinamento verso “Tanganica – Libero stato della risata“, prima edizione del festival dell’umorismo e varie amenità che si terrà a Perugia il 26 e 27 maggio, promosso dallo Spazio Mai in collaborazione con l’associazione MenteGlocale.