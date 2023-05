Libri di testo gratuiti per la primaria "Procedura on line"

Diventa on line la procedura per i libri di testo gratuiti della scuola primaria. La direzione istruzione del Comune rende noto che "a partire dall’anno scolastico 20232024, cambierà la modalità di richiesta dei libri di testo per le scuole primarie, che vengono forniti gratuitamente dal Comune di residenza dell’alunno". Palazzo Spada "ha deciso di dematerializzare il servizio, eliminando il ricorso alle cedole cartacee che, fino ad oggi, venivano distribuite agli alunni". Dalla metà di luglio, annuncia il Comune, sarà infatti disponibile il nuovo servizio on line che semplificherà la procedura di richiesta sia per le famiglie, che dovranno solo recarsi in libreria con il codice fiscale dell’alunno, sia per i fornitori dei libri che, dopo essersi registrati gratuitamente al sito ‘Cedole librarie online’, potranno inserire il codice fiscale dell’alunno per visualizzarne la cedola e poter consegnare i libri richiesti alle famiglie.