Libreria Perugia Ubik compie 20 anni. Una festa per la città

Una libreria che è ormai considerata un punto di riferimento della città, ad oggi la più longeva di Perugia. A vent’anni dall’apertura è arrivato il momento di festeggiare per Dinda Treppaoli, la titolare di Libreria Perugia Ubik, affiancata dalle collaboratrici Marta e Jasmine. Una squadra tutta al femminile che ogni giorno sa come accontentare clienti e lettori. E sabato (ore 18) si festeggia. All’evento nei locali di via Cortonese parteciperà il gruppo di lettura ad alta voce “GDLettura Leggiamoci Su” della Biblioteca degli Armeni.