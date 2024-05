Libercantus trionfa nel Concorso nazionale “Savani“

Il Libercantus Ensemble trionfa nella terza edizione del prestigioso Concorso Corale Nazionale “Giuseppe Savani“ di Carpi. L’ensemble corale perugino fondato e diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti (nella foto) ha infatti conquistato il “Grand Prix“ (primo premio assoluto della manifestazione) e il primo premio nella “Categoria A“ per cori a voci miste e a voci pari. Una doppia vittoria che consacra il coro formato da un gruppo di giovani musicisti e cantori appassionati di polifonia, antica e contemporanea.

La cavalcata al Concorso è stata travolgente. Libercantus ha ottenuto la vittoria nella Categoria A (e quindi l’ammissione al Grand Prix) con un organico di 24 coristi che hanno eseguito “Exsultate Deo” a 5 voci di Giovanni da Palestrina per il periodo rinascimentale, il “Warum toben die Heiden” di Rheinberger per il periodo romantico, il mottetto “O magnum mysterium” che il compositore Roberto Brisotto ha dedicato al coro perugino lo scorso anno e “Deliver me” della compositrice slovena Bec Tine, che ha incantato pubblico e giuria per i suoi virtuosismi. Da qui l’accesso al Grand Prix, nel tardo pomeriggio di domenica, riservato al primo e al secondo classificato nelle 4 categorie, quindi ai migliori 8 tra i 29 cori in gara. Per il Grand Prix Libercantus ha proposto il “Cantate Domino” a sei voci di Monteverdi, “Deliver me” di Bec Tine e “Insenso” di Lorenzo Donati: un repertorio con un altissimo livello di difficoltà tecnica che ha portato l’ensemble perugino a conquistare il titolo di primi assoluti della competizione con un’ovazione generale.