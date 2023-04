Liberazione in Umbria, anche Fratelli d’Italia al 25 Aprile: è la prima volta

Perugia, 25 aprile 2023 – Anche Fratelli d’Italia , per la prima volta, celebra ufficialmente a Perugia il 25 Aprile. Ieri infatti, con una nota ufficiale il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, che è anche esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni (segretario della provincia di Perugia) sarà infatti nel capoluogo umbro per le celebrazioni della ricorrenza. Con una nota ufficiale, infatti, Prisco ha fatto sapere che prenderà parte alle 10.30 alla deposizione di corone di alloro al sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d’oro della Resistenza al Cimitero Monumentale di Perugia; alle 11.15 sarà in Borgo XX Giugno per la commemorazione e deposizione di corone di alloro sulla lapide in ricordo dei patrioti fucilati dai nazi-fascisti (e qui ci sarà l’intervento del sindaco e di un rappresentante dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia) e alle 12 sarà in via Masi per la deposizione di corone di alloro al monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i caduti di guerra. Questi sono tradizionalmente gli eventi perugini a cui partecipano le massime autorità del capoluogo e dell’Umbria: la presidente Donatella Tesei è stata presente più volte e poi ci sono il prefetto (Armando Gradone), i vertici regionali militari, assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali. A memoria non si ricorda nessun rappresentante di destra che abbia preso parte a questi eventi. Ma quella di Prisco è una decisione in linea con quanto deciso proprio da Fratelli d’Italia a livello nazionale, a cominciare proprio dal presidente del consiglio dei ministri, Meloni. Prisco dunque – come i suoi colleghi di partito – non si erano fin qui mai palesati a Perugia per le celebrazioni della Liberazione. L’attuale sottosegretario non lo ha mai fatto da assessore comunale, men che meno da parlamentare e come lui molti altri esponenti di FdI, a partire proprio dagli assessori: in questi quattro anni non hanno mai partecipato né Margherita Scoccia, né Clara Pastorelli.

E neanche una figura istituzionale come il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta. E in questi quattro anni di presenza lin Giunta neanche gli assessori leghisti hanno mai partecipato alle manifestazioni: né Luca Merli e men che meno il vicesindaco Gianluca Tuteri. Molta la curiosità dunque oggi.