’Lezioni di Asiago’ all’Alberghiero

Ridurre la distanza tra il mondo della scuola e la professione, insegnare a valorizzare i prodotti d’origine in cucina e a conoscere come comunicarli al meglio. Gli studenti dell’Alberghiero hanno partecipato a un incontro, organizzato dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago in collaborazione con l’associazione "I Love Italian Food": ne è stata protagonista la chef Cristina Bowerman (Glass Hosteria-Roma) per una lezione di formazione che è stata un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni legate a questo prodotto caseario italiano. Un momento di formazione scuola-lavoro

per gli studenti.