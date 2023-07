L’extra-alberghiero vola "Gli eventi carta vincente per attirare i visitatori"

"Un bel movimento che ha coinvolto le nostre strutture dalla primavera e fino a tutto il mese di luglio, anche grazie ai tanti eventi che l’amministrazione comunale di Foligno ha messo in campo". La presidente dell’associazione "Nel cuore verde dell’Umbria", Alice Berrichillo, che raccoglie gli extra alberghieri, traccia un bilancio più che positivo della bella stagione. Turisti arrivati dunque per gli eventi che si sono aggiunti ai concorsisti che la Caserma Gonzaga attira costantemente Intanto la presidente Berrichillo e il suo gruppo hanno incontrato l’assessore al turismo del Comune di Foligno, Michela Giuliani, e quelli dell’area, con l’obiettivo di fare sempre più squadra. D’altronde l’extralberghiero vuole essere sempre di più protagonista. L’associazione folignate è federata al gruppo nazionale F.A.R.E. e questa delegazione ha inviato all’assessorato al Turismo un primo documento contenente delle osservazioni su alcuni aspetti che andrebbero attenzionati. Il documento inviato e` frutto "di un’attenta analisi della normativa applicata alla realta` del momento con particolare riguardo al futuro del settore che raccoglie i consensi della maggior parte dei visitatori in linea con le tendenze nazionali. Particolare attenzione e` stata rivolta al fondamentale aspetto della chiarezza di alcuni articoli che, nel corso di questi anni, sono stati erroneamente interpretati da uffici comunali territoriali – spiega il gruppo F.A.R.E. – creando enormi disagi per chi volesse aprire alcune forme di ricettivita` extralberghiera a volte limitandone l’attivita` d’impresa.

Guardando le caratteristiche morfologiche e territoriali della nostra regione e la presenza, al suo interno, di numerosi cammini lungo i quali si sono sviluppate diverse forme di ricettivita` extralberghiera, bisognerebbe guardare avanti eliminando dei limiti, attualmente previsti per alcune tipologie, cosi` da garantire un miglior servizio ai viaggiatori".

Alessandro Orfei