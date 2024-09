L’ex presidente della Juventus testimone del caso-Suarez

L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, testimonierà, nel corso della prossima udienza, al processo per il presunto esame farsa di Italiano, sostenuto all’Università per stranieri il 17 settembre 2020, da Luis Suarez, attaccante uruguaiano del Barcellona all’epoca dei fatti e in procinto di passare ai bianconeri proprio all’ultimo tuffo del calciomercato 2020. La Juventus, ha ricostruito l’accusa, era interessata al giocatore, ma serviva che fosse comunitario. Da qui la necessità di ottenere la cittadinanza e le presunte "forzature" per far superare al calciatore l’esame e nei tempi utili a poterlo tesserare. Per l’accusa, il conseguimento del diploma di lingua italiana, propedeutico per accedere alla richiesta di cittadinanza, sarebbe stato aggiustato e confezionato ad hoc per il candidato "speciale": Che avrebbe avuto in anticipo domande e risposte, concordate e discusse in videochiamata. Inoltre, l’esame, sostenuto in una sessione straordinaria, fissata dopo delle presunte forzature burocratiche, sarebbe stato falsato, con il voto deciso in anticipo. Una farsa, appunto, per l’accusa. -Con Agnelli, con l’allora direttore sportivo della squadra Federico Cherubini e l’ex segretario generale bianconero Maurizio Lombardo si esauriscono i testimoni chiamati dalla Procura. Imputati sono l’allora rettrice dell’Università per stranieri, Giuliana Greco Bolli, l’ex direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina che era direttrice del Centro di valutazione e certificazione linguistica dell’ateneo. L’udienza è prevista per domani.

elleffe