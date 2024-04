L’evento UJ e Conservatorio per il jazz

Umbria Jazz e il Conservatorio “Morlacchi” celebrano l’International Jazz Day con un musicista straordinario, Dado Moroni (nella foto sopra) e con una due giorni ricca di appuntamenti, in scena domani e martedì all’Auditorium del Conservatorio in piazza Mariotti. Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati e richiesti e anche certamente uno dei più internazionali: a Perugia sarà protagonista di una masterclass, due concerti e un’intervista, con ingresso libero e aperto a tutti.

L’iniziativa si apre domani con la masterclass del celebrato pianista, dalle 10 alle 17. Poi alle 21.30 si terrà il concerto dei docenti del Dipartimento Jazz con l’ospite d’onore: Moroni si esibirà con Elisabetta Antonini, voce, Fabio Morgera, tromba, Ruben Chaviano, violino, Angelo Lazzeri, chitarra, Lello Pareti contrabbasso e Alessandro Marzi, batteria. Si prosegue martedì 30 aprile (data in cui anno si celebra dal 2011 la Giornata internazionale del jazz): alle 11 ci sarà “Intervista a Dado di Vincenzo Martorella e alle 21.30 il concerto “Eighty eight for two” con Dado Moroni & Alessandro Bravo al pianoforte.

Entrato nel mondo del jazz nelle vesti di enfant prodige per via di un talento precoce, Moroni ha costruito una carriera costellata da collaborazioni importanti. Tra gli altri ha suonato con Ron Carter, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard e Tom Harrell, con il quale ha inciso due i dischi, “Humanity” in duo e “The cube” con un ambizioso quintetto.

Anche a Umbria Jazz, in anni recenti, è stato ascoltato con personaggi come Alvin Queen e lo stesso Harrell e nel 2022 è stato premiato dalla Fondazione Perugia come “Ambasciatore dell’Umbria nel Mondo“. Moroni sarà protagonista della prossima edizione in trio con Eddie Gomez e Joe LaBarbera (insieme nella foto sotto) nel concerto “Kind Of Bill”: un tributo a Bill Evans che si terrà domenica 21 luglio alle 17 al teatro Morlacchi.

E a proposito dell’edizione 2024 di Umbria Jazz, in programma dal 12 al 21 luglio, arrivano i primi dati delle prevendite dei botteghino. E’ già sold out il concerto di Lenny Kravtiz del 13 luglio e veleggiano verso il tutto esaurito anche i concerti di Nile Rodgers & Chic e dei Toto per i quali è già stata ampliata la platea dell’Arena Santa Giuliana. Al Morlacchi vanno benissimo i concerti di Paolo Fresu, Charles Lloyd e Kenny Barron.

Sofia Coletti