L’evento Torna il Concerto di Pasqua di Rai 1

E’ il fiore all’occhiello e l’evento musicale che da anni segna l’apertura del Progetto “Omaggio all’Umbria“ ideato e diretto da Laura Musella. Dedicato a tutti i bambini vittime delle guerre nel mondo torna il grande Concerto di Pasqua di Rai che si terrà mercoledì prossimo 20 marzo alle ore 18 nel Duomo di Orvieto. Protagonista sarà l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (alla sedicesima partecipazione al prestigioso appuntamento) diretta da Daniele Gatti (foto sopra), prestigioso direttore d’orchestra nominato di recente direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dopo aver diretto compagini come quelle dei Berliner Philharmoniker, della Scala di Milano, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia etc. Nel 2006 il presidente Ciampi gli ha conferito la onorificenza di Grande Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica.

Il programma propone la Suite per orchestra ”Nobilissima Visione” di Paul Hindemith, la “Trauersymphonie“ di Franz Joseph Haydn e ”L’Incantesimo del Venerdì Santo”di Richard Wagner.

Come da tradizione il concerto di mercoledì sarà registrato dalla Rai e sarà poi trasmesso su Rai 1 la sera del Venerdì Santo, il 29 marzo, dopo la Via Crucis e su Rai 5 più volte nei giorni successivi in una straordinaria occasione di promozione dell’intera regione.

Con il lancio del Concerto di Pasqua, Omaggio all’Umbria presenta anche la sua stagione 2024, scandita da 24 concerti che ripropongono i temi fondanti dell’associazione, la valorizzazione dei giovani talenti insieme a grandi nomi internazionali, la promozione del patrimonio artistico e naturalistico dell’Umbria, la solidarietà. Ogni concerto, infatti, sarà dedicato attraverso l’Unicef, di cui il progetto è testimonial, a tutti i bambini in difficoltà del mondo. Tra gli appuntamenti spiccano i quattro concerti nell’Aula Magna della Università per Stranieri di Perugia con giovani musicisti accompagnati al pianoforte da Stefano Ragni, quello del 13 aprile nella Chiesa di San Valentino di Terni con l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” diretta da Giovanni Conte, l’allievo preferito di Riccardo Muti e poi un doppio Concerto di Natale: con il Quartetto dei Wiener Philharmoniker all’Auditorium San Domenico di Foligno e con Uto Ughi (foto sotto con Laura Musella) e I Filarmonici di Roma nella Basilica di San Pietro di Perugia.

S.C.