L’evento Gospel Connection ad Assisi

Un’esplosione di musica travolgente e di emozioni forti, di trascinante carica emotiva e spirituale. Da oggi a domenica Assisi si infiamma con il ritorno di “Gospel Connection“, il più grande raduno italiano di musica gospel per quattro, intensissimi giorni di studio e di eventi con uno straordinario team di docenti americani in un cartellone che schiera workshop, tavole rotonde e grandi concerti. Arrivato alla sua ventunesima edzione, “Gospel Connection“ raduna ogni anno centinaia di appassionati e coristi. "In un’oasi di pace e armonia, come solo Assisi può regalarci – dicono gli organizzatori di Alma Music Project – vivremo una delle esperienze più straordinarie della nostra vita. Musica, preghiera, amicizia, condivisione".

La manifestazione è aperta a tutti coloro che amano il gospel: ci si può iscrivere anche singolarmente dal sito www.gospelconnection.it. Si parte allora oggi pomeriggio con la presentazione del workshop (i corsi si terranno alla Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli) e del Team dei docenti. Sono Minister Trini Massie, eclettico ed energico compositore, direttore, musicista e predicatore; Rodney Hubbard, uno dei musicisti più quotati sul panorama gospel internazionale, pianista e compositore (i brani che negli anni ha presentato a Gospel Connection, sono diventati un ‘must’ per molti cori gospel italiani). E poi Min. Nikki Porter, una delle più belle voci del gospel internazionale, Pastor Keith Moncrief, cuore pulsante e padre spirituale di Gospel Connection e Pastor Ron Hubbard, personalità strabordante che sa cantare, ballare e recitare.

Gospel Connection propone tutti i giorni lavori di gruppo con docenti a rotazione e appuntamenti serali: stasera alle 22 il “Gospel Party“, domani alle 22 al Teatro Domus Pacis la “Spiritual Night“ e soprattutto sabato alle 21.15 al Teatro Lyrick il “Gospel Connection Mass Choir in Concert“ è l’attesissimo concerto di chiusura della manifestazione con oltre trecento artisti sul palco. Raramente si ha l’opportunità di vedere in Italia un coro di tale dimensione, unito all’eccellenza musicale messa a punto in vent’anni anni di lavoro. Lo spettacolo è inserito nella stagione del Lyrick organizzata da ZonaFranca con biglietti in prevendita su TicketItalia. E ancora domenica alle 11.30 flash mob davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Sofia Coletti