L’eugubino Simone Vagnarelli vince il “Palio della Balestra“ Tabù sfatato a Sansepolcro

Tabù sfatato. Il giovane balestriere Simone Vagnarelli è il vincitore del Palio della Balestra 2023 a Sansepolcro, interrompendo così la striscia positiva dei biturgensi – vincitori del Palio 2022 in Toscana e di quello dello scorso maggio a Gubbio – e conquistando la prima vittoria della sua carriera con la balestra. La gioventù sale in cattedra, perché il secondo classificato è un altro ragazzo di Gubbio, Emanuele Bartolini, mentre Giacomo Meo, di Sansepolcro, che chiude il podio con il terzo posto. A dare il via alla contesa, dopo le sfilate dei cortei che hanno percorso le vie di Sansepolcro e l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, sono stati Gianni Bergamaschi, vincitore del Palio toscano nel 2022 e quindi capobanco di Sansepolcro, e Matteo Sampaolesi, miglior classificato lo scorso anno nelle fila degli eugubini.

Poi le 101 verrette scagliate contro il tasso, 59 quelle biturgensi rispetto alle 42 umbre, con i maestri d’armi e i presidenti, Rodolfo Radicchi e Marcello Cerbella per Gubbio e Claudio Boncompagni e Stefano Tarducci per Sansepolcro, si sono ritirati per esaminare a fondo il tasso e decretare il vincitore del Palio, quest’anno realizzato in onore e memoria di Fausto Braganti, balestriere e Biturgense doc, dalla moglie Pascale Queval coadiuvata dalla figlia Tanya Braganti.

A premiare i tre classificati sul podio sono stati: per il primo posto Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, per il secondo il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, mentre per il terzo posto l’On. Susanna Ceccardi. La tensione dell’agone lascia poi spazio all’esultanza della Società Balestrieri Città di Gubbio, che torna al successo in Piazza Torre di Berta dopo quattro anni, quando nel 2019 fu Giampiero Bicchielli a vincere. Una soddisfazione amplificata dal fatto che il quarto e quinto posto li abbiano conquistati Marcello Pasquini e Piero Sannipoli, anche loro eugubini, e dal fatto che sia Simone Vagnarelli (che ha tirato per terzo) che Emanuele Bartolini abbiano cominciato il proprio percorso di crescita con il gruppo musici della società eugubina. In termini calcistici, sarebbero “giovani del vivaio” e in un certo senso è proprio così: per i balestrieri e per Gubbio è una notizia bellissima.