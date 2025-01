Lettera a De Rebotti: "Molte criticità per i pendolari"

ORVIETO L’amministrazione comunale ha inviato al neoassessore regionale ai trasporti, Francesco De Rebotti, una lettera per chiedere un incontro del tavolo tecnico con Rfi e Trenitalia per affrontare le problematiche emerse con i lavori sulla tratta ferroviaria Firenze-Roma tra gennaio e maggio. "I lavori di ammodernamento – spiega l’assessore comunale Gianluca Luciani – avranno pesanti ripercussioni sui collegamenti con l’Umbria e in modo particolare per Orvieto. Le modifiche e la rimodulazione dei servizi incideranno sulla qualità di vita dei pendolari del nostro territorio che, nell’anno del Giubileo, in assenza di collegamenti efficienti rischia di essere penalizzato anche dal punto di vista degli importanti flussi turistici attesi. Come amministrazione comunale, abbiamo avuto colloqui e confronti con la direzione regionale di Trenitalia e con il Coordinamento dei pendolari umbri per trovare delle soluzioni che potessero contenere i disagi per i viaggiatori del bacino di Orvieto ma, ad oggi, permangono molte criticità soprattutto per i rientri nel pomeriggio".