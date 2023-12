’L’età giusta’ A Natale Todi star del cinema

Non è circolato ancora in sala ma dal 24 dicembre, vigilia di Natale, sarà su Paramount+, una delle piattaforme più importanti del cinema italiano. ‘L’età giusta’ del regista Alessandro Di Cosimo, girato nei mesi scorsi in Umbria, Narni, Assisi, Cascate delle Marmore a Terni ma, soprattutto, a Todi, conferma la città quale set cinematografico privilegiato. Ieri, con doppio appuntamento, è stato presentato in anteprima al Nido dell’Aquila, alla presenza del produttore, del regista e del cast di attori quasi al completo, dalla vitale Valeria Fabrizi a Paola Pitagora, Giuliana Lojodice, Alessandro Bertoncini e Iole Mazzone.

Assente invece Gigliola Cinquetti, che nel film veste i panni di una delle quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa: scappano dalla Casa di riposo in cui sono ospitate per aiutare il giovane nipote di una di loro a crescere e diventare adulto. Una sorta di road movie con il gruppo in giro per l’Umbria, una commedia brillante e fresca, nella quale non solo si sorride ma si riflette anche, perché aiuta a capire quali sono i valori autentici, più importanti nella vita di ognuno. "Un film riesce – afferma il regista Di Cosimo – quando riesce a darti diverse emozioni. E noi abbiamo provato a farlo".

"Vi piacerà – afferma una sorridente Valeria Fabrizi prima della proiezione – è pieno di poesia". Un omaggio anche alla città e alle tante comparse che hanno preso parte alle riprese; per oltre un mese, nello scorso aprile, la carovana di attori e tecnici si è fermata in città. A Todi sono state girate tutte le scene della Casa di Riposo, utilizzando per l’occasione la vera residenza sanitaria protetta "Veralli Cortesi". Altre scene hanno interessato il centro storico, tra cui piazza Garibaldi, l’anagrafe comunale di Palazzo dei Priori e poi ancora i giardini pubblici, la farmacia, una pizzeria e il quartiere residenziale di Cappuccini. Ora l’uscita della pellicola e la sua messa in onda come film di Natale da parte di Paramount+ .

"Siamo soddisfatti – afferma il sindaco Ruggiano - non solo per i giudizi sulla qualità del film ma anche per il suo essere stato scelto come film di Natale da Paramount+, aspetto questo che ne garantisce una grande diffusione e visibilità della quale la regione tutta potrà giovarsi". ll film, prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, CD Cine Dubbing, An.tra.cine e Well Enough, è sostenuto dal Ministero della Cultura e da Umbria Film Commission.

Susi Felceti