L’estate difficile degli animali. Meno abbandoni lungo le strade ma troppi vengono lasciati nei canili

"Per fortuna in Umbria il fenomeno dell’abbandono di animali soprattutto nel periodo estivo si è molto ridotto rispetto agli anni passati". Melania Roscini, responsabile dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia ha ben chiaro il polso della situazione. "E’ aumentata – dice - la sensibilità e l’attenzione nei confronti degli animali e questo ha contribuito al contrasto di questo reato. Esiste comunque il problema dei “cani vaganti”: animali di proprietà, rimasti incustoditi o che si allontanano temporaneamente. Non essendo provvisti di microchip hanno difficoltà ad essere restituiti al proprietario. A questo riguardo lo Sportello è punto di riferimento per chi smarrisce il proprio amico peloso, perché provvede alla pubblicazione nella propria pagina facebook di appelli e foto utili al ritrovamento. Il tutto grazie anche a un filo diretto con il Canile sanitario di Collestrada e con i tecnici accalappiatori che segnalano il fenomeno. Il grande numero di visualizzazioni e condivisioni degli appelli porta al ricongiungimento in tempi brevissimi degli animali che non sono immediatamente identificabili e che avrebbero poche possibilità di tornare nella loro casa".

Dal divano di casa al canile: se dunque da un lato è aumentata la cultura del rispetto, ora, il vero problema per i nostri amici sono le cosiddette rinunce di proprietà, dovute a problemi economici, a errori di valutazione nell’acquisto o nell’adozione. "L’adozione – avverte Roscini – deve essere fatta con responsabilità e consapevolezza di cosa significhi accogliere un animale in casa. E’ bene rivolgersi a professionisti che possano dare consigli e giuste indicazioni per evitare che si arrivi a riportare indietro il cane. Ci sono tipologie di cani più a rischio la cui crescita mette in difficoltà chi non ha idea di quali siano bisogni e motivazioni dell’animale così da diventare “ingestibili”. Purtroppo abbiamo un aumento di cani che passano direttamente dal divano alla gabbia del canile. Lo Sportello a 4 zampe fino ad oggi ha promosso e attuato diverse attività con l’obiettivo di educare alla conoscenza e al rispetto degli animali costruendo una rete, non solo di informazioni, ma soprattutto di collaborazioni e di solidarietà per conoscere le esigenze di cani, gatti e altri animali da compagnia, oltre che diffondere una cultura del corretto rapporto uomo-animale".

Silvia Angelici