“Les Bohemiens“, l’opera rock arriva al Lyrick. Un musical rilegge il cult movie “Moulin Rouge“

Un’opera rock al Lyrick con il travolgente spettacolo che rilegge il film musical “Moulin Rouge!” di Baz Luhrmann. C’è grande attesa per “Les Bohemiens – Opera Rock” (nella foro) della Compagnia della Rupe che domenica alle 17 arriva per la stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali: si tratta di un musical frizzante e coinvolgente, cantato interamente dal vivo e ispirato al film “Moulin Rouge!” che ricrea in scena la sala da ballo del Moulin Rouge, locale notturno, luogo di perdizione ma anche concentrato di passione, emozioni contrastanti e amori ostacolati.

“Les Bohémiens Opera Rock” è una storia che parla di un tempo, di un luogo, di persone ma è soprattutto una storia che parla di amore: un amore che vivrà per sempre. Si svolge nella Parigi del 1899 dove arriva Christian, uno inglese in cerca di ispirazione e di fortuna. Travolto da un frastuono di passioni, colori e sentimenti, la sua strada si intreccerà con quella di personaggi eccentrici, divertenti e tragici, su tutti Satine, bellissima cortigiana, che vende il suo amore sognando denaro, successo, libertà. La Compagnia della Rupe, nello studio dell’Opera, ha ritenuto che confinare l’amore in un periodo specifico non avrebbe dato la giusta lettura “visionaria” che invece Luhrmann ha voluto rappresentare nel film. "In ambito teatrale – dicono gli autori – è complesso tradurre tutto ciò, ma la nostra nuova sceneggiatura vuole spingere lo spettatore a guardare oltre, mettendo in scena un’opera libera da schemi e stereotipi, con salti temporali imprevedibili, che faranno vivere sensazioni di stupore, meraviglia e fascino: così l’introduzione di pezzi rock rivisitati si fonde con le classiche canzoni dell’opera originale con una chiave di lettura più innovativa, moderna, divertente, romantica.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne