Leonardo Locchi coordinatore delle società d’ingegneria umbre

UMBERTIDE - Leonardo Locchi, presidente del Cda di Exup srl (studio di progettazione umbertidese) è il nuovo coordinatore del gruppo regionale Oice dell’Umbria, associazione che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica. L’Oice in Umbria conta nove società affiliate, realtà che hanno un impatto significativo sul settore, sia in termini di occupazione che di innovazione. "Le società di ingegneria umbre – ha dichiarato Locchi – sono una risorsa strategica e giocano un ruolo chiave nello sviluppo delle costruzioni e dell’innovazione tecnologica. Oice rappresenterà le loro istanze in un momento di grandi trasformazioni, tra transizione ecologica, digitalizzazione e l’intelligenza artificiale".

Tra le priorità del neo-coordinatore, oltre al supporto alle società nel contesto normativo e tecnologico, il rafforzamento dell’internazionalizzazione: "Accedere ai mercati esteri – ha detto – è fondamentale per garantire una crescita solida alle nostre società".

Pa.Ip.