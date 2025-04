L’Ensemble Barocco di Napoli alla Sala dei Notari

Un viaggio nella musica strumentale al tempo di Scarlatti, a cavallo tra la seconda metà del Seicento e i primi decenni del Settecento. E’ il filo conduttore del concerto che l’Ensemble Barocco di Napoli (nella foto) propone oggi alle 17.30 alla Sala dei Notari per la stagione degli Amici della Musica promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Fondato nel 2010 su iniziativa di Tommaso Rossi (flauto dolce), Raffaele Di Donna e Marco Vitali, in occasione del 350° anniversario della nascita di Scarlatti, il gruppo è costituito da musicisti da anni attivi nelle più importanti compagini di musica antica italiane. A Perugia, insieme a Tommaso Rossi si esibiranno Rossella Croce e Marco Piantoni, violini, Vezio Jorio, viola, Manuela Albano, violoncello, Giorgio Sanvito, contrabbasso e Patrizia Varone, clavicembalo.

Alla Sala dei Notari l’ensemble eseguirà in apertura la Sonata IX in la minore per flauto, due violini e basso continuo di Scarlatti a cui è idealmente dedicato il pomeriggio di musica, a seguire la Sonata in fa maggiore a due violini e cembalo di Gian Carlo Cailò, il Concerto in la minore per flauto, due violini, viola e basso continuo di Domenico Sarri, la Sonata n. 8 per due violini e basso continuo di Pietro Marchitelli, la Sonata XII in do minore per flauto, due violini e basso continuo, ancora dal repertorio di Scarlatti, prima di concludere l’esibizione con il Concerto in sol minore per flauto, violini, viola e basso continuo di Francesco Mancini.