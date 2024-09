L’emergenza povertà. Oltre mezzo milione d’aiuti dai fondi 8 per mille

Oltre mezzo milione dalla Diocesi per sostenere le persone in povertà, grazie ai fondi dell’8 per mille. Nel 2023 la Diocesi ternana si è vista riconoscere più di un milione, 542mila euro sono stati impegnati in interventi di carità. In un territorio in cui solo Caritas e San Vincenzo assistono circa 7500 persone, la Diocesi ha dato proprio alla Caritas la somma di 150mila euro per la cura degli indigenti. Cinquemila euro alla parrocchia di Santa Maria del Rivo che accoglie i senza fissa dimora; 200mila euro sono stati destinati "al finanziamento di interventi caritativi iniziati negli anni passati e senza sufficiente copertura economica da parte della Diocesi. La somma di 19mila euro è stata gestita direttamente dal vescovo Francesco Soddu e dirottata verso casi riservati di bisogno. "In favore di famiglie particolarmente disagiate – si legge ancora nel bilancio della Diocesi – la cifra di 10mila euro è stata destinata al Progetto Go Life della Caritas per la realizzazione di opere segno caritative proposte dalle parrocchie, mentre 45mila euro sono andati a sostegno delle attività degli Empori Solidali di Terni ed Amelia, offrendo i mezzi per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità". Ancora: 5mila euro al Progetto Policoro per favorire l’occupazione giovanile; 1.700 euro per il pagamento degli affitti di chi versa in condizoni di “indigenza incolpevole“; 10mila euro "per sostenere l’attività della Mensa San Valentino, che ha offerto pasti caldi ogni giorno"; 10mila a Casa Parrabbi, "struttura che accoglie uomini in condizione di difficoltà"; 10mila a Casa Valenza, che ospita donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale".

Ste.Cin.