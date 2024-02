Lella Costa ed Elia Schilton in teatro a Narni

Due appuntamenti stasera a Narni e a Todi con le stagioni del Teatro Stabile dell’ Umbria.

Lella Costa ed Elia Schilton (nella foto) sono gli interpreti dello spettacolo “Le nostre anime di notte“ in scena alle 21 al Comunale Manini di Narni: una storia meravigliosa, tratta dal romanzo di Kent Haruf, tra i grandi protagonisti della letteratura americana contemporanea e diretta da Serena Sinigaglia: "Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia – dice la regista – Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite" I due attori sono due vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, in cerca di un sogno romantico. “Le nostre anime di notte“ sostituisce “La divina Sarah“ annullato per motivi legati alla compagnia.

E sempre stasera alle 20.45 la stagione del Comunale di Todi prosegue con “Settanta volte sette“, uno spettacolo dedicato al tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane. La drammaturgia originale è di Controcanto Collettivo, la regia di Clara Sancricca: “Settanta volte sette“ racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera. Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222 o acquistare su www.teatrostabile.umbria.it.