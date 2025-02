L’elisoccorso adesso è operativo anche a Castiglione del Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO - È stato presentato ieri agli operatori sanitari di Castiglione del Lago il servizio di Elisoccorso attivato presso l’ex-aeroporto Eleuteri. All’incontro hanno partecipato l’assessore ai Lavori pubblici e protezione civile Pino Bistacchi, il responsabile della Protezione civile del Comune Fabio Terrosi, il responsabile dell’elisoccorso dell’Umbria Stefano Cristallini, il responsabile del 118 Francesco Borgognoni e la coordinatrice del 118 Daniela Alcioni. Da oggi, grazie alla convenzione tra il Comune di Castiglione del Lago, la Centrale operativa del 118 della Regione e l’Azienda ospedaliera di Perugia l’elisoccorso potrà atterrare all’ex-aeroporto Eleuteri per garantire interventi sanitari rapidi ed efficienti, di giorno e di notte. "Questo servizio – spiega il Comune – rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza della comunità, riducendo i tempi di intervento in caso di emergenze gravi e migliorando l’accesso ai centri ospedalieri specializzati. Il Comune si occuperà della manutenzione dell’area, assicurando che sia sempre pronta".