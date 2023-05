Le strategie in vista del voto per Bandecchi, Kenny e Cianfoni

TERNI – Bandecchi lancia un appello a chi non vota più, Kenny punta sulla sicurezza e Cianfoni sulla formazione giovanile: le strategie di tre dei sette candidati sindaco. "Ricordati che oggi sono un uomo affermato, un uomo di successo, un uomo che gestisce imprese a livello nazionale e internazionale, che non ha certo bisogno dello stipendio da sindaco ma che è spinto solo dalla voglia di rilanciare la città". È uno dei passaggi di una lettera aperta con cui Stefano Bandecchi (Alternativa popolare e liste collegate) si rivolge direttamente ai cittadini "che hanno smesso di votare" invitandoli a recarsi alle urne. Paolo Cianfoni (Alleanza degli innovatori) propone i "patti educativi per una Terni a misura di giovani: accordi tra enti locali, scuole, istituzioni pubbliche e private e associazioni". Josè Kenny (Pd e liste collegate) lancia dieci proposte per la sicurezza e, da eventuale sindaco, annuncia un "ufficio comunale per la sicurezza, che dovrà coordinare i vari programmi"