Le stelle di Baravai Comic. Show da oggi a domenica

Dopo il tutto esaurito della sezione “music“, la rassegna “Baravai Anfiteatro Romano di Terni“ 2024, organizzata dalla cooperativa Le Macchine Celibi, riparte con “Baravai Comedy” e da oggi a domenica lancia sul main stage quattro serate ad alto tasso di spettacolarità. da oggi a domenica 28.

Si comincia stasera con Edoardo Prati, il giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione con inediti spunti di riflessione che sarà in scena con il tour estivo di “Aspettando Cantami d’amore”. Si prosegue domani con Valerio Lundini & i Vazzanikki (nella foto), band che accompagna la carriera del comico romano da più di dieci anni. Lundini e soci propongono uno show ricco di canzoni e gag surreali in cui presentano i brani contenuti nel nuovissimo disco “Innamorati della vita” da cui prende il nome anche il tour. Con “Liberidì liberidà” sabato sarà la volta di Sabina Guzzanti che nel nuovo spettacolo mescola, con il suo inconfondibile stile, ironia tagliente e critica sociale, invitando gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze: un monologo tra politica, lavoro e tecnologia accompagnato dalla vena ironica che contraddistingue la satira dell’attrice. Marco Travaglio chiude il cartellone domenica con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita - Seconda Stagione” tra analisi politica e forza satirica.

Un programma rivolto a un pubblico eterogeneo, con una particolare attenzione al mondo comunicativo più innovativo, caratterizza questa sezione di Baravai 2024 per la quale è possibile abbonarsi all’intero cartellone o acquistare biglietti delle singole serate sul circuito Ticketitalia.com.