Le stelle del Padel Emma e Matilde al top. Le due atlete convocate nella nazionale

Le atlete Matilde Minelli ed Emma Speziali del Padel Arena Fastweb Perugia sono state convocate per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati europei di Padel, che si terranno a Budapest dal 2 al 7 settembre 2024. Grandi l’orgoglio e la soddisfazione del club perugino. "Matilde Minelli, che gareggerà nella categoria Under 16, ed Emma Speziali, che scenderà in campo nella categoria Under 14 – hanno commentato da Padel Arena Fastweb Perugia –, sono pronte a portare in alto i colori del nostro Paese in questa importante competizione internazionale. Questo traguardo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Padel Arena Fastweb Perugia e, in particolare, per l’head coach, Fabri Cattaneo, che ha guidato con dedizione e competenza il percorso di crescita delle due giovani promesse. La convocazione di Matilde ed Emma nella Nazionale italiana è il risultato di un lavoro intenso e costante, alimentato da una passione genuina per lo sport e da un impegno senza compromessi. Il loro esempio è fonte di ispirazione per tutti i giovani atleti che frequentano il nostro centro, dimostrando che con determinazione e sacrificio si possono raggiungere traguardi straordinari".

Tutto il team del Padel Arena di Perugia vuole esprimere "il più caloroso in bocca al lupo a Matilde ed Emma, incoraggiandole a dare il massimo in questa bellissima avventura europea. Siamo certi che sapranno rappresentare l’Italia con onore e che, con la loro grinta e il loro talento, potranno raggiungere i risultati che meritano. Forza Matilde ed Emma! Tutto il Padel Arena Fastweb Perugia è con voi e vi sostiene in questa straordinaria esperienza".