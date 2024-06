Le stelle del Festival dei Due Mondi. Isabelle Adjani debutta a Spoleto

La divina Isabelle Adjani illumina la seconda giornata del Festival dei Due Mondi che ieri sera si è inaugurato con “Ariadne auf Naxos“ di Strauss unito a “Il borghese gentiluomo“ nel progetto artistico di Ivan Fischer con la sua Budapest Festival Orchestra e un cast di voci internazionali. Per l’occasione è arrivato il messaggio di saluto e e auguri del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Star assoluta del cinema francese e icona internazionale, Isabelle Adjani debutta al Festival, stasera alle 19.30 e domani alle 16.30 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, per interpretare “I mormorii dell’anima“, dove dà voce ai testi di giganti della letteratura come Marguerite Duras, Camille Laurens, Choderlos de Laclos, Cynthia Fleury, Francois Sagan, Neige Sinno. "Queste letture – racconta – sono momenti fugaci e indimenticabili. Rimangono con noi per sempre. Quando parlo di testi che mi hanno emozionato in questo modo, non lascio al pubblico alcuna evidenza, ma solo il mio entusiasmo".

Sempre stasera (e domani) alle 21 si apre la sezione danza al Teatro Romano con il nuovo lavoro del coreografo francese di origine algerina Mehdi Kerkouche: “Portrait“, una fiaba contemporanea che esplora le relazioni intrafamiliari attraverso tableaux espressivi e tinti di burlesque e riunisce giovani artisti provenienti da contesti diversi (hip hop, street jazz, cabaret, circo contemporaneo) e fonde gli stili, complice una colonna sonora elettro-pop.

Ma l’intera giornata è un inno alla creatività e alle arti. Alle 12 all’Auditorium della Stella inizia la rassegna dei concerti di mezzogiorno, che per tre settimane guida il pubblico alla scoperta del rapporto tra mito e musica. La regista Jeanne Candel presenta la nuova creazione di teatro musicale ispirata al mito di Baùbo (oggi alle 17, domani alle 18.30, San Simone) mentre alle 21 in Sala Pegasus i musicisti tedeschi dell’Ensemble Garage – affiancati da colleghi provenienti da Taiwan, Vietnam, Paesi Bassi e Italia – interpretano il nuovo lavoro del compositore Baldwin Giang. Per il teatro, via agli spettacoli di Davide Enia(“Autoritratto all’Auditorium della Stella fino al 7 luglio) e Antonio Latella. Al Complesso Monumentale di San Niccolò va a pieno ritmo “Last Minute“, l’esperienza immersiva del duo Adrien M & Claire B. Alle 10 è atteso il ritorno di Stefano Mancuso con una lectio magistralis sull’universo vegetale al Teatro Nuovo Menotti.

