Le sperimentazioni di ’Letz’ aprono la stagione di “Baravai“ a Terni

Ci siamo, riapre oggi il “Giardino del Baravai“ e da domani sera prende il via il programma della stagione “Baravai Anfiteatro Romano di Terni 2023“ con “Letz”: è la nuova sezione di Baravai che guarda ai nomi più innovativi e apprezzati dell’underground italiano e non solo, che si aggiungende alla tre sezioni già esistenti, “Degustazioni Musicali”, “Baravai Comedy” e “Baravai Music“.

“Letz“ si distingue per una ricerca e un desiderio di sperimentazione che porta sul palco collettivi, dj e artisti tra più innovativi della giovanissima scena underground attuale italiana e non solo. Il cartellone di “Letz” prende il via domani, dalle 19 a notte fonda, nel Giardino del Baravai con Real Timpani, Emmanuelle, Dan Mar, Cantieri Sonori Sound System e Bawrut. Secondo appuntamento venerdì 16 giugno, sempre dalle 19 in poi, con Ivreatronic, Pufuleti, Populous, Federico Cassetta e con un imperdibile dj set della producer e dj peruviana di stanza a Berlino Sofia Kourtesis. Si chiude venerdì 23 giugno, con dj set di Ceri e Dan Mar nel Giardino del Baravai e con Nu Genea live band (nella foto), con Emanuele Triglia in apertura, sul main stage dell’Anfiteatro: è questo l’unico concerto a pagamento (biglietti su www.baravai-anfiteatro.com) mentre tutti gli altri eventi delle tre giornate di Letz sono a ingresso gratuito.

"La nostra missione – dice Michele Giontella, direttore artistico di Letz – è restituire uno spazio alla socialità, all’aggregazione, alla cultura, proponendo un’alternativa reale in luoghi periferici come questo".

Poi sarà la volta delle altre tre sezioni, ognuna accorpata in 3 o 4 giornate consecutive, come un festival nel festival, per incentivare una forma di turismo che sproni i fruitori degli spettacoli a fermarsi in città e nei dintorni. Ed ecco “Degustazioni Musicali“ (dal 21 al 23 luglio) con Anna Calvi, James Holden, Lankum e altri, “Baravai Comedy“ (27-30 luglio) con Elio, Nino Frassica & Los Plaggers Band, Barbascura X, Valerio Aprea e altri ancora e “Baravai Music“ (24-27 agosto) con Drast, Alan Sorrenti, Mara Sattei, Bnkr44, Dente, Sick Tamburo e i Marlene Kuntz.