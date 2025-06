Le sculture di Herbert Golser alla Rocca Paolina. Si apre “Materia“: il legno dialoga con la pietra

La Rocca Paolina apre le sue porte per accogliere “Materia. Il legno, la pietra, la memoria“ , la mostra-installazione di Herbert Golser (nella foto), scultore austriaco di fama internzionale, classe 1960 che lavora quasi esclusivamente con materiali naturali come il legno e il marmo bianco arabo, che scolpisce fino a renderli incredibilmente fragili e leggeri. Le mostra è curata da di Riccardo Freddo della Galleria Rosenfeld di Londra, in collaborazione con “La Casa degli Artisti e da domani (l’inauagurazione è alle 18) al 30 giugno accende i riflettori sul linguaggio silenzioso e potente di Golser con opere in legno scolpite con estrema leggerezza, quasi trasparenti che dialogano con le pietre dell’antica struttura in un silenzio carico di memoria. La Rocca Paolina diventa così scenografia e parte integrante di una mostra sospesa tra fragilità e forza, spiritualità e materia: un’occasione per visitare uno dei luoghi più simbolici della città, trasformato in spazio d’arte.

"Con “Materia“ – dice il curatore Riccardo Freddo – abbiamo voluto creare un’esperienza che non fosse solo visiva, ma anche tattile, spirituale. Una discesa, sì, nella storia della Rocca, ma anche dentro noi stessi. Il l lavoro di Herbert Golser ci ricorda la potenza della calma e del silenzio. La sua pratica, fatta di gesti minimi e pazienza assoluta, interroga la materia fino a renderla quasi immateriale: il legno, inciso con estrema precisione, si fa trasparente, come se potrebbe farsi attraversare dal tempo e dalla luce". Grazie alla cornice della Rocca Paolina, queste sculture respirano insieme alla pietra , instaurando un dialogo fatto di storia e delicatezza. "E la presenza de “Il Grande Nero“ di Alberto Burri – prosegue : rende questo incontro ancora più intenso".

La mostra si può visitare tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, con ingresso libero