Le rubano tre bici Lei al ladro: "Pedala!"

Il furto di tre bici dal garage di casa avvenuto ad opera di alcuni sconosciuti, invece della rabbia lascia posto a una bella lettera. Valentina Paoloni di Città di Castello racconta la sua vicenda in un post su Facebook, lo fa scrivendo una missiva indirizzata proprio a chi le ha rubato le bici: "Caro ladro, mi voglio rivolgere a te che ti sei preso la briga e il rischio di entrare nel mio garage, piccolo cubicolo in un condominio popolare e privo di qualsiasi ambizione di mostrarsi per più di ciò che è. Lo hai fatto per portare via tre biciclette vecchie e usurate che chiaramente non hanno nessun valore economico: le smonterai, proverai a venderle in qualche market place o le butterai al Tevere. Col furto – si legge ancora nella lettera – non ti sei portato via solo tre bici, ma fedeli compagne di incredibili avventure: di salite soffocanti in estate e di gelide discese fra la neve, poi fango, cadute, impennate, frenate e virate all’ultimo secondo prima di andare contro un albero. Quello che non sei riuscito a portarci via sono i ricordi: le merende dopo la fatica, i panorami, gli amici incontrati o ritrovati lungo la strada, i percorsi preferiti su cui abbiamo lasciato il solco, gli insulti mormorati a chi ci sorpassava con le bici elettriche e la soddisfazione per essere arrivati alla meta". In poche parole "caro ladro, ci hai lasciato a piedi, ma ci hai lasciato anche la voglia di rimontare in sella. Come sempre, da brave formichine, cercheremo di mettere via i soldi per ricomprarci le nostre bici e tornare a solcare le nostre belle colline. A te auguro di cambiare vita, di non andare più a rubare nelle case degli altri. Ora che ce l’hai, inizia ad andare in bicicletta, ossigena il cervello, guarda la natura, ama il mondo e diventa migliore, chiunque può farlo e anche tu, se provi, ci riuscirai".