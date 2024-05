Le rossoverdi beffate nel finale

Ternana Women

1

NAPOLI FEMMINILE

2

TERNANA (3-5-2): Ghioc; Quazzico, Pacioni (36’st Lombardo), Di Criscio; Labate, Fusar Poli, Sara Tui, Vigliucci, Zannini (1’st Wagner); Ferrara (1’st Tarantino), Pirone. A disp: Sjeika, Sacco, Berti, Maffei, Marenic, Santoro. All.: Melillo

NAPOLI (4-3-3): Bacic; Kobayashi, Di Marino, Pettenuzzo, Pellinghelli; Mauri, Gallazzi (32’st Giai), Chmielinski; Del Estal, Banusic (32’st Giacobbo), Lazaro. All.: Seno

Arbitro: Andreano di Prato.

Marcatori: 32’ Pettenuzzo, 27’st Labate, 47’st Di Marino.

TERNI - Le rossoverdi cedono in extremis al Napoli nella prima sfida-spareggio per la serie A. Al Gubbiotti di Narni la Ternana spinge subito: al 5’ Quazzico impegna Bacic, all’8’ tiro-cross di Pirone respinto dal palo, al 9’ colpo di testa di Di Criscio di poco a lato. Il Napoli segna al 31’ con Pettenuzzo, di testa su angolo. Un minuto dopo Ghioc evita il raddoppio di Banusic che ha un’altra occasione nel finale di tempo come Del Estal. Al 3’ della ripesa Ghioc salva su Kobayashi. La Ternana spinge e al 9’ Bacic si oppone a Fusar Poli. La gara viene interrotta per la grandine. Si riprende e al 17’ Ghioc salva su Lazaro. Al 20’ e al 25’ la Ternana chiede il rigore per intervento su Pirone. Al 27’ il pari: grande conclusione di Labate da fuori area. Al 35’ il Napoli si mangia il nuovo vantaggio con Lazaro, ma lo trova nel finale con Di Marino in sospetto fuorigioco.

Augusto Austeri