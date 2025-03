Le opere di MaMo Donnari volano a New York

Le opere di Massimiliano “MaMo“ Donnari volano oltreoceano. Dal 25 al 30 marzo l’artista perugino sarà protagoniste di una serie di eventi a New York: un nuovo traguardo internazionale che conquista acquista ulteriore prestigio grazie ai patrocini di quattro istituzioni, l’Università per Stranieri, Confindustria Umbria, Umbria Business School e Scuola d’Italia a New York. A conferma "del valore culturale e imprenditoriale di questo progetto", si è detto nella presentazione della trasferta americana, nell’atelier dell’artista alle porte della città.

"Dopo il successo della mia personale itinerante a Londra l’anno scorso – ha detto MaMo Donnari – esporre a New York è un sogno che si avvera. Sarà un’esperienza indimenticabile, grazie al supporto del professor Paolo Taticchi e del preside Michael Cascianelli". Quattro sono gli appuntamenti chiave di questa esperienza newyorkese. Si inizia nel cuore dell’Upper East Side di Manhattan, con una gala di beneficenza al ristorante Cipriani: per l’occasione un’opera di MaMo dedicata ad Abraham Lincoln, verrà battuta all’asta. Poi ci sarà un omaggio alla Regina Elisabetta II con una selezione di opere esposta in un evento alla Scuola d’Italia a New York, un’altra serata con le opere di MaMo sarà organizzata con il Rotary Brooklyn bridge per finire con eventi dedicati al mondo degli affari e dell’arte: anche alla G-Gallery, nel cuore di SoHo, verranno esposte le creazioni di MaMo. L’artista ha anche svelato in anteprima la sua ultima opera dedicata a Elon Musk ("Capitan America") che volerà con lui oltreoceano.