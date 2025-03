Le meraviglie di “Aladin“ in esclusiva a Spoleto

Dopo il successo nei maggiori teatri italiani con oltre 56mila biglietti venduti, “Aladin il musical” (nella foto), scritto da Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, arriva in Umbria e sabato alle 17 va in scena al Teatro nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto in esclusiva regionale, proposto da LC Eventi di Luca Ciarpella. Con la direzione artistica e la regia di Luca Cattaneo della Compagnia dell’Ora, le coreografie di Ilenia De Rosa, e la direzione musicale di Enrico Galimberti, lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio e fa immergere gli spettatori nel mondo fantastico delle notti d’Oriente, con effetti speciali affidati al Mago Casanova.

Scenografie, costumi, coreografie ed effetti speciali sono tutti inediti, con un’idea registica che Luca Cattaneo ha definito "innovativa ma nel rispetto dell’opera originale di D’Orazio" per mantenere coerenza fra il testo e la messa in scena.

Aladin è molto più di una semplice rivisitazione della celebre fiaba. Grazie alla scrittura di Stefano D’Orazio, il musical si distingue per la profondità dei suoi personaggi e la modernità delle tematiche affrontate, tra cui l’importanza di credere nei propri sogni e il coraggio di affrontare il destino. Il regista ha puntato ad approfondire anche il sentimento di amicizia dei due protagonisti: Jasmine nei confronti di Shadia e Aladin verso il Genio, accrescendo il valore della loro relazione e il reciproco rispetto. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.