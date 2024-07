Le date delle prove

FOLIGNO Da poco archiviata la Sfida, è già tempo di Rivincita. La Quintana non si ferma mai ed è già tempo di prove per i cavalieri dei dieci Rioni, prima del duello ufficiale con il Dio Marte. Le date per le ‘sessioni di allenamento’ messe a disposizione dall’Ente Giostra per i Rioni sono state rese note attraverso l’ordinanza comunale che regolamenta il traffico nella zona del Campo de li giochi. Le prove saranno quindi 21 luglio, poi il 3 e il 17 agosto. In quell’occasione la sosta dei van cavalli sarà consentita nella parte terminale del parcheggio di via Nazario Sauro, sottostante al Parco dei Canapè, con salvaguardia della pista ciclo pedonale, in deroga al divieto di circolazione esistente. Intanto gli occhi sono puntati sulle Quintane estive, dove a sfidarsi sono in larga parte gli stessi cavalieri protagonisti della Giostra folignate. In primo luogo quelle di Ascoli, previste il 13 luglio per il Palio della Madonna della Pace e il 4 agosto, come Palio di Sant’Emidio. Oppure il Palio di San Clementino, a Servigliano, il 20 agosto. Prima di Foligno sarà la volta anche del Palio di Valfabbrica, i primi giorni di settembre. Un’estate bollente, dunque, dove si potrà capire se ci sarà un concorrente allo strapotere di Luca Innocenzi, il ‘cannibale’ del Cassero tornato in pista con il successo dopo aver scontato la lunga squalifica. Lo scorso anno le quintane estive furono ricche di infortuni, che stravolsero i piani dei Rioni folignati.