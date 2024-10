GUALDO TADINO - L’Oktober.edu-fest, festa dell’educazione nella fascia appenninica, ha come tema "Educare tra infinito e plurale. Le comunità educative per il futuro dei giovani". L’iniziativa, promossa dal progetto P-Tree, sostenuto dall’impresa sociale "Con i Bambini" in tandem con enti e scuole di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo e Sigillo, è stata illustrata dal prof. Giovanni Carlotti (nella foto) coordinatore del gruppo organizzatore: ci sono in programma eventi sino al 26 ottobre. I primi appuntamenti sono in agenda nei prossimi tre giorni: domani, alle 11, il teatro Don Bosco ospiterà l’incontro con Sara Rattaro, autrice di romanzi di successo, che porterà la sua esperienza e punto di vista su temi legati all’educazione e alla crescita personale dialogando con gli studenti dell’Istituto Casimiri; sabato si inaugura la mostra fotografica del reporter Roberto Battaglia, dal titolo "Antenati", presso il Centro Culturale Casa Cajani. Domenica 6 ottobre sarà la giornata dedicata alla festa regionale dei Nonni, promossa dall’associazione "50&Più", un appuntamento che intende celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nella crescita e nell’educazione dei giovani.

In agenda: workshop il 18 ottobre, firma del patto educativo di comunità il 19, uno spettacolo benefico il 25, le firme di patti educativi a Sigillo e Nocera Umbra il 26 ottobre.

A.C.