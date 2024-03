Le competenze del futuro. Il “Volta“ guarda avanti

E’ nato “In per le competenze del futuro“. Si tratta dell’accordo in risposta al decreto ministeriale rispetto al progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale con un’articolazione verticale in 4 + 2 annualità. Il progetto è stato presentato al Planetario, nella sede della scuola a Piscille, da Fabiana Cruciani, dirigente scolastica dell’Itts Volta, Paola Agabiti, assessore all’ istruzione della Regione, Nicola Modugno, direttore generale di Its Umbria Academy, e Roberto Palazzetti, presidente di Sul, alla presenza di soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera.

"Il“Volta“ ha risposto al decreto ministeriale con una proposta che è stata approvata e si concretizza attraverso la costituzione di una rete che mette insieme enti formativi di primaria importanza per la regione – ha sottolineato Cruciani – in un progetto unico per il territorio umbro. I soggetti coinvolti si impegnano così a promuovere, in maniera sperimentale, un nuovo modello di organizzazione dei percorsi formativi 4 + 2".

"Un progetto di grande lungimiranza – commenta l’assessore Agabiti -, un percorso significativo che riguarda i nostri giovani e li avvia a quella interconnessione necessaria tra l’aspetto didattico formativo e il settore imprenditoriale. Credo sia un processo importante avviato con una base solida come l’offerta formativa del Volta e la proposta di un percorso che darà ai giovani uno stimolo per sperimentare nuove opportuni".