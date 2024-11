Le città di una volta Gli scatti di Alinari. Immagini impresse nella memoria di tutti

Il corpus di fotografie realizzato dai Fratelli Alinari ha costruito una immagine dell’Italia che si è impressa nella memoria collettiva e che, ai nostri occhi, si sovrappone ai luoghi reali. Queste fotografie sono diventate un modo di vedere, e di ricordare. Lo scatto che pubblichiamo qui a destra ne è un esempio: siamo in Borgo XX Giugno, questa è Porta Romana, chiamata così poiché si affaccia in direzione di Roma. E’ una delle porte medievali della città. Da qui partiva la via Papale, poi corso Cavour, percorsa dai pellegrini in cammino. L’imponente arcata incornicia la città come in un palcoscenico, inquadrando una scena urbana in cui lo scorcio lascia intravedere la basilica di San Pietro.

Grazie all’iniziativa del nostro quotiano è possibile tornare a sognare e a emozionarsi con questi scatti color di seppia. Domani, infatti, presentiamo la terza scheda delle foto storiche Alinari che sarà distribuita in abbinamento gratuito a La Nazione. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Alinari per la fotografia, nell’ambito delle iniziative per i 165 anni del nostro giornale. Le schede, quattro per ciascuna realtà, verranno regalate fino a sabato 30. Sono realizzate in cartoncino, in formato A4 e riportano su un lato l’antica foto Alinari: la riproduzione è fatta con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine, nonché i loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto.