LE CHIAVI DELLA CITTA’

E’ uno degli appuntamenti più attesi e simbolici dell’Umbria Film Festival, in corso fino a domani a Montone: è la cerimonia di consegna delle Chiavi della città che stasera alle 21 verranno donate all’attrice e cantante danese Trine Dyrholm (interprete di film di successo come Festen – Festa in famiglia, Love Is All You Need, In un mondo migliore, Royal Affair). Nel concorso della cerimonia in piazza San Francesco l’attrice incontrerà il pubblico per parlare della sua carriera prima della proiezione de “La Comune” di Thomas Vinterberg, del 2016, che le è valso l’Orso d’Argento a Berlino come Migliore Attrice. Alle 16 c’è anche la premiazione di AmarCorti