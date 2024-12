Le celebrazioni per Giorgio Vasari

Un viaggio attorno al Vasari. Domenica 29 dicembre alle ore 16.30 in Pinacoteca proseguono le celebrazioni per i 450 anni dalla morte del pittore e storico dell’arte Giorgio Vasari, il quale ha avuto un legame molto stretto con la famiglia tifernate dei Vitelli. Viene ricordato per aver dipinto "l’Incoronazione della Vergine" all’interno della cappella Vitelli nella Chiesa di San Francesco e per aver ideato la facciata a graffiti di Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Per l’occasione la dottoressa Romanella Gentili Bistoni terrà una conferenza dal titolo "Vasari e tre Donne pittrici".