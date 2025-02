Le cantine della Todi Doc puntano al mondo del food

Fanno squadra le 16 cantine della Todi Doc, la denominazione di origine controllata istituita nel 2010 per cinque vini prodotti nel Tuderte, che comprende anche i comuni di Collazzone, Massa Martana e Monte Castello di Vibio. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta l’assemblea dell’associazione “Todi Terra di vini“ mirata a definire le attività di promozione da organizzare nei prossimi mesi. Oltre alla presenza alle fiere di settore in Italia e all’estero, infatti, "l’obiettivo dell’associazione – ha spiegato il presidente Lorenzo De Monaco – è il rafforzamento dei rapporti e la ricerca di una comune visione con tutti i protagonisti del mondo food". Tra le iniziative già in programma “Uno sguardo su Todi“ (28, 29 e 30 marzo, 2, 5 e 12 aprile), un percorso degustativo formaggi-vini alla Montecristo Academy. Appuntamento importante sarà quello promosso martedì 18 marzo, presso i Palazzi Comunali, cui saranno invitati tutti i ristoratori per una presentazione e degustazione “business to business“. L’iniziativa è stata sollecitata dal sindaco Ruggiano, che ha sottolineato come l’amministrazione sia pronta alla definizione di un regolamento che agevoli le attività ristorative che si faranno vetrina, a partire dai menu, delle produzioni tipiche locali, dai vini e dagli oli. In via di individuazione la data di giugno nella quale proporre “Todi in un calice“, un evento food and wine presentato in anteprima, l’anno scorso, alla terrazza del Nido dell’Aquila. Sempre in estate, dal 2 al 4 agosto, si darà continuità all’appuntamento annuale di “Calici di Stelle“ in collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino.