"Le azioni del Nas sono una violazione della legge e della Costituzione"

"C’è un vuoto legislativo a livello nazionale, fermo al Senato dal 2017, che non consente alcuna forma di controllo da parte di enti locali o regionali", così Gaetano Campolo, Ceo di Home Restaurant Hotel Srl, ha replicato alla notizia dell’ordinanza con cui il Comune di Passignano ha sospeso l’attività di un sercizio a Castel Rigone a seguito di un controllo dei Nas che ha poi trasmesso gli atti all’amministrazione. Campolo ha precisato che quanto riportato "non trova alcun riscontro nella realtà e che le azioni intraprese dai Nas dei carabinieri rappresentano una grave violazione della legge e dei diritti costituzionali dei cittadini. Violazione della privacy e diritti costituzionali". Campolo sottolinea come "l’intervento dei carabinieri costituisca una violazione del principio di inviolabilità del domicilio privato, garantito dall’articolo 14 della Costituzione italiana, e del diritto dei cittadini a operare attività private occasionali senza indebite interferenze. L’Home Restaurant non è un’attività commerciale, bensì un’attività privata e occasionale. Per questo motivo non esistono né codici Ateco né Partita Iva applicabili al settore", ha aggiunto. Home Restaurant Hotel ribadisce che "l’unico obbligo per chi desidera operare in questo ambito è la comunicazione alla polizia di Stato, nello specifico alla questura. Comuni, Regioni e carabinieri non hanno alcuna competenza su attività di questa natura, che rientrano invece nel mercato della concorrenza e quindi nella sfera di competenza statale, come stabilito dall’articolo 117 della Costituzione". Home Restaurant Hotel Srl - inoltre - con l’Home Restaurant “La Casa del Tartufaio“, "ha annunciato querele ed esposti contro il Comune di Passignano sul Trasimeno e i Nas di Perugia. "Questi interventi non solo danneggiano la reputazione del settore, ma sono anche volti a intimidire chi desidera praticare Home Restaurant come attività privata e occasionale", ha dichiarato Campolo.