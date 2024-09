L’azienda Tsa pensa smart e tutela le donne

Tsa (Trasimeno Servizi Ambientali) mette al centro della propria crescita aziendale la parità di genere. E lo fa avviando il percorso per la certificazione Uni 125:2022, che prevede l’adozione di specifici indicatori relativi alle politiche in materia nelle organizzazioni. "Più equità tra donne e uomini nella forza lavoro si traduce nella maggiore disponibilità di competenze e nel miglioramento delle performance - Cristian Betti, presidente Tsa (foto) - L’azienda, che nei giorni scorsi ha distribuito alle proprie dipendenti e ai propri dipendenti un questionario, attraverso questa certificazione punta al miglioramento dell’ambiente di lavoro, favorendo e sostenendo la capacità di inclusione e valorizzazione delle diversità, miglioramento della capacità di organizzazione nella creazione di accessi neutrali dei generi ai percorsi di carriera e di crescita interni, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro". Tsa ha istituito anche un Comitato guida composto dal presidente Betti, Chiara Alunni, Rosita Cavalletti, Nicola Pignattelli e Daniele Lorenzini, Ylena Passeri. È stato, inoltre, attivato uno Sportello d’ascolto in funzione ogni primo sabato del mese su appuntamento a cui potranno essere inoltrate le segnalazioni urgenti. Entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Comitato Guida provvederà alla presa in carico e successivamente procederà a formalizzare la risposta direttamente al firmatario della segnalazione (in caso di segnalazione non anonima), o tramite affissione in bacheca (se in forma anonima).