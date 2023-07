L’avvocato di Lumumba coordinatore perugino per Bandecchi

PERUGIA – Stefano Bandecchi nomina l’avvocato Carlo Pacelli (foto) coordinatore di Alternativa popolare a Perugia. Pacelli è molto conosciuto in città e fu il legale di Patrick Lumumba, coinvolto erroneamente e subito scagionato nell’omicidio di Meredith Kercher. Così dopo Davide Baiocco candidato a sindaco, ora una nuova nomina (a cui si aggiunge Angelo Baldinelli a Gubbio). "Prosegue senza sosta l’organizzazione territoriale in tutta l’Umbria – scrive Alternativa popolare – in vista delle prossime scadenze elettorali comunali e, in modo particolare, di quella regionale. L’obiettivo dei coordinamenti che stanno nascendo in tutte le città umbre è quello di organizzare le prossime campagne elettorali nei vari comuni che andranno al voto per replicare quello che Stefano Bandecchi e Riccardo Corridore - insieme alla loro squadra - sono riusciti a fare a Terni: vincere e cambiare la politica amministrativa comunale all’insegna del “fare”, per poi puntare – passando dalle elezioni europee dove Ap avrà i propri candidati - alle elezioni regionali".